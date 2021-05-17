早前，盈富基金曾因美國制裁措施而表示不再對受制裁恒指成份股作新投資，但短短兩日又表示將重新買賣。蘋果日報引述消息指，「當局對出爾反爾做法及美國潛在制裁風險等不確定性仍表關注，已透過金管局委任獨立第三方就盈富進行審計，並就是否更換管理人及可行做法作研究」。

報道指，為免出現追踪差異，指數基金只會委任1間公司任管理人，目前盈富信託人為道富銀行，但因信託人不涉股份買賣（主要是存託及計價），理論上禁投令未有影響其角色，最終盈富管理人是否換馬、或只換管理人而保留信託人，還是兩者皆換，可有不同考慮方案。

報道亦引述消息稱，盈富投資者以本港散戶為主，不應受美國潛在制裁及法律風險影響商業運作，當局希望以透明公平原則引入競爭者，若換馬亦要向外解釋清楚，免當前複雜形勢引起政治猜測或被批黑箱作業；據聞恒生投資管理、南方東英等對管理盈富極具興趣。

金管局發言人回應該報指，該局和盈富基金監督委員會一直就事件與道富溝通及跟進，若委員會決定需要更換經理人，「相信他們會小心評估和審視不同的人選」。

道富發言人表示不評論市場傳聞，重申盈富投資於所有恒指成份股，道富環球投資管理亞洲將如盈富招股書所述，致力實現盈富的投資目標，提供緊貼恒指表現的投資回報。

恒生投資管理發言人對有關查詢不作評論。南方東英發言人稱，若有機會「管理香港最大的盈富基金，肯定是南方東英的榮幸」。

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