恒指高開102點 順豐房託上市潛水跌9.8%
文章日期：2021年5月17日 09:27
恒指今早高開102點或0.37%，報28130點，成交金額57億元；國指今早高開46點或0.45%，報10451點。恒生科技指數開市報7628點，升0.84%。
藍籌27隻升，19隻下跌，9隻無升跌。騰訊（0700）升1.72%，報593元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.66%，報103.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻48點；電能實業（0006）跌4.12%，報47.75元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌0.96%，報6.17元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。
恒生科技指數成份股24隻升，3隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報71.5元，升4.46%；跌幅最大的是京東（9618）開市報264.8元，跌1.27%。
中電（0002）、同程藝龍（0780）公布業績。中電開市報79.45元，跌0.06%；同程藝龍開市報17.84元，升1.94%。
順豐房地產投資信託基金 （2191）上市，定價4.98元。開市報4.49元，跌9.8%。
中海外（0688）獲母公司增持303萬股，不排除進一步增持。開市報18.6元，升0.65%。
京東（9618）分拆的京東物流（2618）今日起招股。京東開市報264.8元，跌1.27%。
暢捷通（1588）與美團簽戰略合作協議（3690）。暢捷通開市報20.4元，無升跌；美團開市報246.4元，升0.98%。
東方航空（0670）上月旅客周轉量升逾兩倍。開市報3.4元，跌0.58%。
中國平安（2318）首四個月新業務保費按年升7.05%。開市報82元，升0.99%。
其他報道