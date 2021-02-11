公司去年扭虧為盈，錄得670萬美元純利，2019年同期則錄得410萬美元淨虧損。截止去年年底，公司尚未交付訂單錄得3.86億美元，按年增42%；收入錄得1.66億美元，按年增35%。

公司涉及治療領域包括腫瘤學、免疫學、傳染病和疫苗、罕見病、神經病學及精神病學、心血管、代謝及內分泌學領域等。公司服務分為核心臨床試驗服務（CCS）以及相關臨床試驗服務（RCS）。

諾威健康前身為台資，美國私募TPG資本於2017年入主，成為最大股東。公司今年1月引入一輪上市前投資，新加坡主權公司GIC投資1.5億美元，美國NGO凱撒基金會醫院投資5000萬美元，紅杉資本投資6000萬美元。

上市前，TPG資本持股74.6%，新加坡GIC持股7.76%，紅杉資本持有3.11%，凱撒基金會醫院持有2.59%，管理層股東合共持有7.16%，佳生創始人、台商陳恒恕持股3.97%，前管理層朱俊持有0.18%。