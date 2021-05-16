報道引述披露文件指，索羅斯現時大量持有上述「爆倉股」，而一名消息人士指出，索羅斯基金於Archegos事件前未有持有上述股份。

根據上周五（14日）其基金向美國證交會的季度披露，索羅斯旗下基金Soros Fund Management現時持有價值1.94億美元的ViacomCBS，7700萬美元的百度，4600萬美元的唯品會，以及3400萬美元的騰訊音樂。

該基金投資總監Dawn Fitzpatrick曾於3月接受彭博社訪問，她當時表示，當市場動蕩、出現錯置（dislocation）時，基金將十分樂意在合適的時候加註，甚至是以數倍投入。報道指出，索羅斯基金於過去12個月內錄得30%年化回報。

根據同一披露，索羅斯旗下基金於首季還增持了Amazon。基金減持了數據公司Palantir，涉及1850萬股，價值4.35億美元。