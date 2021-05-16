他指出，香港GDP結束持續六季的收縮，失業率亦由早前7.2%的歷史高位回落到6.8%，隨著近期經濟及疫情持續改善，最新失業率及就業不足率將顯著下降。不過，就業市場能否持續改善，甚至拉動薪酬回升，很大程度視乎新冠肺炎疫情是否進一步有效受控。

他又指，今年預算案提出全新的「綠色和可持續金融資助計劃」上周正式啟動，受業界普遍歡迎。預算案亦擴大「政府綠色債券計劃」規模，借款上限提升一倍至2000億元，未來五年可因應市場情況，再發行合共約1755億元等值的綠色債券。增發綠債有更大的空間擴大綠債發行的幣種、項目的種類和發行的渠道，進一步豐富香港綠色金融的生態。有見社會對綠色金融興趣漸濃，政府亦計劃發行綠色零售債券，讓市民直接參與綠色金融。

陳茂波表示，透過發行綠債募集的資金，將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動可持續發展的工務工程提供穩定的資金來源，確保工程項目不會因其他公共財政的考慮而受到阻延，協助香港能如期向碳中和的目標邁進。他認為，綠色未來是經濟持續增長的重要一環，更可提供更多就業機會。