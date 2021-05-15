美聯儲會官員近日接連發言，指不會於短期內收緊貨幣政策，華爾街對通脹擔憂情緒逐漸減弱。VIX恐慌指數也在市場轉趨冷靜下急降近19%，報18.81的一星期前水平。

雖然科技股累計全周表現最差，但主要科技股「FAANG」於周五皆升，Facebook（美：FB）收升3.5%、亞馬遜（美：AMZN）升1.94%、蘋果（美：AAPL）升1.98%、Netflix（美：NFLX）升1.38%和谷歌（美：GOOGL）升2.21%。另因應串流業績遜預期，迪士尼（美：DIS）績後曾挫5.3%，為近11個月單日最差表現，雖然全日跌幅收窄至2.58%，仍為跌幅最大道指成份股。

加密貨幣價格回穩，美股區塊鏈板塊集體反彈。第九城市（美：NCTY）漲14.51%，RIOT（美：RIOT）升17.05%，MARA（美：MARA）升17.4%，SOS（美：SOS）升5.59%，嘉楠科技（美：CAN）升11.25%。惟「加密貨幣第一股」Coinbase（美：COIN）卻跌2.54%。

港股ADR比例指數報28252點，升224點或0.8%。主要藍籌股ADR普遍上升，騰訊（0700）ADR升2.02%，折合港元報594.76元；美團（3690）升1.58%，折合港元報247.86元；中國人壽（2628）升1.32%，報16.11元。長和（0001）及阿里巴巴（9988）分別跌0.38%及0.58%。