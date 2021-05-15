70年代初，時年30多歲的波叔與友人於觀塘合資開酒樓。因打點酒樓時經常接觸到附近商鋪訊息，久而久之便開始炒賣鋪位，結果一炒便是數十年，曾持有及炒賣的商舖物業多不勝數，故在行內獲「舖王」美譽。

波叔十分擅長將商鋪改頭換面或把物業改造成商場，從而提升物業價值和租金，再在合適時候沽出獲利。其最為人津津樂道的一役，是在1991年以6000萬元購入旺角奶路臣街8至8A號的豪門酒樓，其後將酒樓重新包裝為3層高的主題商場旺角電腦中心，旺電於1991年12月開業，高峰期每月租金收入280萬元，回報率達8.5厘，是波叔當年收租最多，回報率最高的物業。

但波叔的舖王之路並非一帆風順，1997年，他曾計劃把當時市值逾70億元的物業上市，但一場金融風暴摧毀樓市，令波叔不但上市計劃觸礁，更要將多項商舖交易撻定或踢契以降低損失。最後雖逃過一劫，但波叔到2004年還拖欠花旗銀行約40億元按揭貸款。

適逢2004年，擺脫SARS陰霾的香港樓市急劇升溫，波叔趁市況向好而割肉還債，短短一年間幾乎將手上所有物業清空，淨籌30億元。其中便包括他的成名作旺角電腦中心，2004年，波叔以3.93億元將旺電轉售，套現逾3.3億元。

上市夢成空，清還債務後的波叔曾揚言收山，不過2009年政府提出活化工廈政策，靜極思動的波叔於是轉戰工廈，申請活化多幢物業，先翻新後拆租或出售，收獲頗豐，其中包括2014年將觀塘興業街4號工廈活化成全幢商鋪項目為零售及食肆用途，並以意向價約9.6億元放售，放售價較其購入價高出約4.3倍。

深知雞蛋不能放在同一個籃子的波叔，其投資領域亦越來越廣，除了街鋪、商廈工廈，還涵蓋住宅、酒店、公寓等等，同時隨著年齡漸大，他亦逐步將家族生意交孻子鄧耀升管理，進軍餐飲，養老等行業。

可惜的是，2018年貿戰、2019年社運加上2020年疫情「三重擊」，業務擴張過急致公司周轉出問題，波叔亦要再度賣產紓困，去年下半年以來至少沽貨逾17億。兩個月前他接受傳媒專訪時，也直言自己16歲出來做事，今年八十多歲，從沒有遇上如此環境。當時波叔還明言會與孻仔勇於應對，力爭谷底反彈，只可惜疫情未解，經濟未恢復，波叔卻已駕鶴西去。