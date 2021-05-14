Webb引述法律條文指出，當局若要沒收今次被凍結的股份及資產，則要申請沒收令，但控方難以證明黎智英有從被控罪行中「獲利」。根據國安法《實施細則》附表三第9項，沒收令適用情況為被告被定罪；且法庭須裁定被告是否從危害國安罪行中獲利。沒收資產額度則是法官根據被告的罪行得益釐定。

Webb指出，《蘋果日報》因為其政治立場而遭到商戶廣告抵制，財政表現不振，壹傳媒過去股價一路下跌，看不出黎智英如何從被控的勾結外國勢力等罪行中「獲利」。他表示，比起從政治中獲利，黎智英反而要大量向壹傳媒「輸血」，為其提供償還機會不大的貸款。他強調，法律上的「獲利」是清晰指金錢上的利益，而非精神上或是其他類別的利益。

不過，Webb亦指出，現時對黎智英的控罪仍缺乏細節，相信要等到開庭才能確認其資產的最終結局。Webb表示，《蘋果日報》成功捱過很多年，其求真的新聞操守令人尊敬，而現時《蘋果》遭受極大壓力，亦難以招募及留住記者。他寄語，希望記者不要懼怕為報紙、廣播電台工作，堅守求真。