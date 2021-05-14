瑞聲：高毛利率目標屬差異化競爭優勢
文章日期：2021年5月14日 19:19
瑞聲科技（2018）首席財務官郭丹表示，光學業務上市後仍然是瑞聲控股的重要子公司之一，對光學行業的看法持樂觀和積極態度。對晶片短缺問題，郭丹回應，相關影響已反映於去年第三季至今年第一季的產能，集團亦作出應對，預計情況能於今年下半年得到緩解。
至於對集團以40%的毛利率為目標指引，董事總經理莫祖權稱，較高毛利率是代表集團的差異化競爭優勢，亦指該並不是集團所單一的對業績的追求指引。季內光學業務毛利率按年顯著提升18.1個百分點至27.8%。郭丹又指，當中主要受惠中塑膠鏡頭毛利率推動，而另一模組業務毛利率相對而言屬較低的毛利率水平。郭丹稱，集團希望未來策略是多元化，以整體解決方案，差異化終端用戶體驗，從而推動行業升級趨勢，引導產品有更高的價值。
郭丹又指，WLG玻塑混合鏡頭，對比目前主流鏡頭等塑膠鏡頭，於同一像素下，品質會較好，未來希望通過差異化產品，給予市場新的技術路線，相信會得到市場認可和採用，長遠對WLG玻塑混合鏡頭毛利率會表示有信心。
對於市場調查機構下調今年手機出貨量，投資者關係總監黃美娟表示，海外疫情影響智能手機於去年第一季至今年第一季的出貨量，但她表示，今年智能手機保持13億部的出貨量，仍較去年高。她續稱，下季是手機出貨的淡季，但到下半年旺季會有所改善，集團會通過改善自身能力，以進一步提升毛利率。
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