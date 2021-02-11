該ETF全年經常性開支比率為1.8%，估計年度跟蹤偏離度為上下2%。所有基金單位每半年以美元分派，由管理人酌情決定。每手交易單位為200基金單位。管理費為每年資產淨值0.65%，受託人費為每年資產淨值0,.07%。

根據資料，「FANG+」指數由洲際交易所（ICE）編撰，追蹤美國上市、具成長性的科技企業。有10隻成分股，分別為Facebook、Apple、Amazon、Alphabet （Google）、Netflix、阿里巴巴、百度、NVIDIA、Tesla以及Twitter。指數上每季編撰時，股份比重均為10%，但相隔期間權重可能出現波動。

三星指出，截至今年4月底，過去一年內「FANG+」累升約91.1%，跑贏恒指、標指及納指。ICE資料則指出，該指數由2014年9月19日至今年3月31日，年化回報率達33.4%。同期內標指年化回報為13.2%，納指年化回報為20.7%。

其他報道

李澤楷推第3間SPAC在美上市 最多籌2.6億美元

平保首四個月新業務保費按年升7.05%

歐錫熊：擺脫經濟衰退仍有一段距離

個人信貸資料庫招標 3機構進下一階段

壹傳媒陳裕鑫辭任執董以追求個人興趣 預告台蘋將裁員

財經花生︳馬斯克彈弓手犯眾憎 幣圈推「FxxkElon」幣洩憤

順豐房託暗盤開市跌1.6% 每手蝕50元

台蘋5月18日起停刊 指港局勢惡化無法長期支撐虧損

CBI：去年香港發21億美元綠債 按年減18%

AEON承租旺角家樂坊巨舖 6年租金8550萬

本港首季GDP增長7.9% 維持全年預測

本港首季信用卡應收帳按季跌4％

IFR：京東物流下周一招股 最多集資273億

殖民管道公司透過加密貨幣支付3900萬贖金換取黑客解鎖