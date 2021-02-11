三星推追蹤FANG+美元及港元結算ETF
文章日期：2021年5月14日 19:02
三星資產運用宣布，將推出本港首隻追蹤「FANG+」指數的交易所指數基金（ETF）「三星 NYSE FANG+ ETF」，可以港元及美元交易。ETF基礎貨幣為美元。港幣櫃台交易代碼為2814，美元櫃台交易代碼為9814。該ETF將於5月25日於港交所掛牌。
該ETF全年經常性開支比率為1.8%，估計年度跟蹤偏離度為上下2%。所有基金單位每半年以美元分派，由管理人酌情決定。每手交易單位為200基金單位。管理費為每年資產淨值0.65%，受託人費為每年資產淨值0,.07%。
根據資料，「FANG+」指數由洲際交易所（ICE）編撰，追蹤美國上市、具成長性的科技企業。有10隻成分股，分別為Facebook、Apple、Amazon、Alphabet （Google）、Netflix、阿里巴巴、百度、NVIDIA、Tesla以及Twitter。指數上每季編撰時，股份比重均為10%，但相隔期間權重可能出現波動。
三星指出，截至今年4月底，過去一年內「FANG+」累升約91.1%，跑贏恒指、標指及納指。ICE資料則指出，該指數由2014年9月19日至今年3月31日，年化回報率達33.4%。同期內標指年化回報為13.2%，納指年化回報為20.7%。
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