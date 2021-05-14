個人信貸資料庫招標 3機構進下一階段
文章日期：2021年5月14日 17:54
為引入多個個人信貸資料服務機構，銀行公會委託獨立顧問公司於今年第一季正式招標，相關專責小組仔細檢視入標機構的建議書後，今天宣布，邀請諾華誠信有限公司、壹賬通金融科技有限公司，以及環聯信貸資料服務有限公司三家機構，進入下一個階段。
諾華誠信由中銀信用卡前總經理蘇誠信創立，其他股東包括意大利的CRIF，及多間本地中小型銀行，例如南商、創興（1111）、上商、大新（2356）等等；壹賬通金融科技則為中國平安（2318）旗下；至於環聯信貸，為現時本港唯一一家個人信貸資料服務機構。
銀行公會表示，專責小組和顧問公司將進一步評估三家機構的能力，包括要求三家機構提交由獨立第三方撰寫的考核報告，確認該機構有能力滿足業界嚴格要求，涵蓋資訊安全、系統管理、數據管理等。其中，有關私隱資料的處理，必須滿足香港個人資料私隱專員公署所訂立的評估框架，包括「道德數據管理問責框架」。
銀行公會重申，引入多家個人信貸資料服務機構，主要目的是減低現時因市場只有一家個人信貸資料服務機構而衍生的「單點失誤」營運風險，以保障消費者權益。公會明白公眾對這項計劃的關注，惟基於招標程序一貫的保密原則，公會將適時公布進一步詳情。
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