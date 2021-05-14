台蘋5月18日起停刊 指港局勢惡化無法長期支撐虧損
文章日期：2021年5月14日 17:26
早前壹傳媒（0282）擬將台灣蘋果日報及物業出售一事告吹後，最新台蘋公布於本月18日（5月18日）將紙本停刊，最後刊出日期為5月17日，集中資源發展《蘋果新聞網》。台灣表示，並無輸在新聞戰場中，而是「輸在廣告資源被壟斷，輸在香港局勢惡化，造成無法再長期支撐虧損」，雖然「努力縮減虧損，仍然無法挽回頹勢」，才不得不宣布紙本停刊，把所有資源專注於數位。
創刊超過18年的台蘋在一封致讀者的信中，表示因媒體環境所改變，營運上虧損持續，在非常不得已的情況下，決定將《台灣蘋果日報》紙本停刊，集中資源發展《蘋果新聞網》。
信中提到，「香港政治局勢的加速惡化，民主蒙塵，新聞自由更是遭受全面打壓。創辦人黎智英為追求民主，卻因言論獲罪，如今繫獄於香港監獄。親中勢力封殺各種廣告資源，使香港《蘋果日報》營運萬分艱辛，幸賴讀者追求自由的信念支持，依然守住新聞自由最重要的堡壘。」
而「《台灣蘋果日報》在新聞戰場並沒有輸，但內外的交迫，我們是輸在另一塊戰場：輸在廣告資源被壟斷，輸在香港局勢惡化，造成我們無法再長期支撐虧損，縱然我們努力縮減虧損，仍然無法挽回頹勢。不得不宣布紙本停刊，把所有資源專注於數位。」
台蘋又提到，網路發展徹底改變讀者閱讀習慣，雖然台蘋是台灣媒體轉型的先行者，無論是動畫、影片、即時新聞，乃至於網路的訂閱制都勇於嘗試，勇於改變。但數位洪流超乎其想像，尤其是Google、Facebook等數位平台的壟斷，造成廣告資源的大量流失，對紙媒是沈痛打擊等。
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