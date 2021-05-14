創刊超過18年的台蘋在一封致讀者的信中，表示因媒體環境所改變，營運上虧損持續，在非常不得已的情況下，決定將《台灣蘋果日報》紙本停刊，集中資源發展《蘋果新聞網》。

信中提到，「香港政治局勢的加速惡化，民主蒙塵，新聞自由更是遭受全面打壓。創辦人黎智英為追求民主，卻因言論獲罪，如今繫獄於香港監獄。親中勢力封殺各種廣告資源，使香港《蘋果日報》營運萬分艱辛，幸賴讀者追求自由的信念支持，依然守住新聞自由最重要的堡壘。」

而「《台灣蘋果日報》在新聞戰場並沒有輸，但內外的交迫，我們是輸在另一塊戰場：輸在廣告資源被壟斷，輸在香港局勢惡化，造成我們無法再長期支撐虧損，縱然我們努力縮減虧損，仍然無法挽回頹勢。不得不宣布紙本停刊，把所有資源專注於數位。」

台蘋又提到，網路發展徹底改變讀者閱讀習慣，雖然台蘋是台灣媒體轉型的先行者，無論是動畫、影片、即時新聞，乃至於網路的訂閱制都勇於嘗試，勇於改變。但數位洪流超乎其想像，尤其是Google、Facebook等數位平台的壟斷，造成廣告資源的大量流失，對紙媒是沈痛打擊等。

其他報道

AEON承租旺角家樂坊巨舖 6年租金8550萬

本港首季GDP增長7.9% 維持全年預測

本港首季信用卡應收帳按季跌4％

IFR：京東物流下周一招股 最多集資273億

殖民管道公司透過加密貨幣支付3900萬贖金換取黑客解鎖

恒指升308點 三大指數本周齊齊向下 見逾一個月最大跌幅

路透：台積電擬加碼美國投資至數百億美元

順豐房託超購4倍 上市集資26億