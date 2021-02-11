本港首季GDP增長7.9% 維持全年預測
文章日期：2021年5月14日 16:56
統計處公布，本地生產總值在今年首季按年實質可觀增長7.9%（修訂自預先估計的7.8%），上一季則收縮2.8%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第一季顯著增長5.4%（修訂自預先估計的5.3%），較上一季0.5%的升幅明顯加快。
整體貨物出口在首季按年實質升30.2%，較上一季5.5%的升幅明顯加快。貨物出口表現強勁，是受環球貿易和生產活動明顯恢復，以及多個主要市場（尤其是內地）的需求增加所帶動。按市場分析，輸往內地的出口激增，輸往美國和歐盟的出口錄得強勁增長，輸往亞洲其他主要市場的出口也明顯加快。經季節性調整後按季比較，整體貨物出口在第一季實質顯著增長14.4%，上一季則上升2.9%。服務輸出在上一季按年實質急跌28.8%後，在二零二一年第一季的跌幅顯著收窄至8.1%，部分原因是一年前的比較基數偏低。
季內私人消費開支在今年首季僅實質輕微增長1.6%，上一季則下跌6.9%。消費活動受本地第四波疫情干擾，尤其是在季度初期。勞工市場情況嚴峻亦影響消費氣氛。與此同時，外訪旅遊業在季內嚴重受阻。經季節性調整後按季比較，私人消費開支繼上一季實質上升1.4%後，在第一季增長0.9%。同時，政府消費開支繼上一季按年實質增長6.1%後，在第一季上升6.8%。
政府表示，考慮到經濟復蘇並不平均，加上與疫情相關的不確定性仍然高，維持今年經濟增長預測3.5%至5.5%。倘若疫情往後改善，實際表現可望接近預測範圍的上限。
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