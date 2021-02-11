恒指升308點 三大指數本周齊齊向下 見逾一個月最大跌幅
文章日期：2021年5月14日 16:22
恒指午後再抽升，不過大市成交仍較上日回落，北水則輕微加大流入，三大指數本周齊齊向下，跌幅是逾一個月最大。
恒指午後最多曾升345點，全日高低波幅擴闊至348點，收市升308點或1.11%，報28027點，成交金額1508億元，較上日減少7.77%；國指升64點或0.63%，報10404點。恒生科技指數收報7565點，跌0.45%。
藍籌38隻升，13隻下跌，4隻無升跌。石藥（1093）升10.44%，收報10.9元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升6.29%，收報102.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻172點；阿里巴巴（9988）跌4.03%，收報204.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低66點。
恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報56.2元，升5.05%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報40元，跌8.68%。
北水南下合計淨流入46.95億元，較上日增加9.45%，連續第4日流入，累計流入237.28億元。南水北上合計淨流入90.34億元人民幣，終止連續3日流出。
一周表現
恒指本周累跌2.04%或583點，跌幅是3月26日後最大，當時收市跌幅為2.26%；本周表現最佳的是石藥（1093），累升14.74%，其次為中生製藥（1177）及百威（1876），分別升6.66%及5.17%。而表現最差的是美團（3690），累跌13.72%，其次為吉利（0175）及龍湖（0960），分別跌8.53%及7.86%。
國指本周累跌2.75%或294點，跌幅是3月26日後最大，當時收市跌幅為2.82%；本周表現最佳的是石藥（1093），累升14.74%，其次為中生製藥（1177）及中國飛鶴（6186），分別升6.66%及5.48%。而表現最差的是美團（3690），累跌13.72%，其次為快手（1024）及翰森製藥（3692），分別跌9.17%及9.08%。
科指本周累跌4.9%或389點，跌幅是3月26日後最大，當時收市跌幅為4.93%；本周表現最佳的是明源雲（0909），累升14.61%，其次為金山軟件（3888）及微盟（2013），分別升7.77%及2.64%。而表現最差的是聯想（0992），累跌14.41%，其次為美團（3690）及華虹半導體（1347），分別跌13.72%及10.51%。
今日午後消息股表現
8部門聯合約談美團（3690）、滴滴等10家交通運輸平台。美團收報244元，跌3.02%。
瑞聲科技（2018）首季淨利大增逾9倍 收入增兩成。收報42.55元，升4.29%。
金斯瑞生物科技（1548）向高瓴配股 控股股東趁機減持 涉資逾30億元。金斯瑞創52周高，見24.2元，收報23.9元，升21.69%。
港星旅遊氣泡或再延期。國泰（0293）收報6.42元，升0.31%。
敏華（1999）去年多賺17.5% 末期息16仙。收報16.3元，升7%。
今早及隔晚消息股表現
友邦（1299）首季新業務價值勝預期 香港以外業務已超疫前水平。收報102.2元，升6.29%。
新秀麗（1910）首季淨虧損收窄至5.6億元。收報13.5元，升5.14%。
阿里巴巴（9988）上季業績因罰款「見紅」蝕76億人幣 全年少賺2%。收報204.6元，跌4.03%。
中芯國際（0981）首季多賺1.48倍至1.59億美元。收報23.75元，跌0.21%。
保誠（2378）香港首季新業務利潤按年跌22%。收報162.8元，無升跌。
嗶哩嗶哩（9626）首季經調整淨虧損擴大至6.6億元 每月付費用戶增53%。創上市新低，見696元，收報705.5元，跌6.25%。
破頂股表現
破頂股包括，東方表行集團（0398）創52周高，見3.55元，收報3.52元，升6.02%；港華燃氣（1083）創52周高，見5.13元，收報5.04元，升9.57%；神威藥業（2877）創52周高，見6.63元，收報6.4元，升0.95%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.67元，收報1.66元，升5.06%；威雅利（0854）創52周高，見3.55元，收報3.55元，無升跌。
破底股表現
破底股包括，新東方（9901）創上市新低，見84.55元，收報89.7元，跌10.75%；雲遊控股（0484）創上市新低，見1.74元，收報1.78元，升1.71%；快手（1024）創上市新低，見213.2元，收報221.8元，升0.36%。
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