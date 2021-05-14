金斯瑞向高瓴配股 控股股東趁機減持 涉資逾30億元
文章日期：2021年5月14日 12:47
金斯瑞生物科技（1548）於午市後公布，向高瓴資本配售近1.03億新股，每股配售價18.658元，較今日早市停牌前的19.64元折讓5%，配售股份佔集團擴大後已發行股本的5%。是次籌資總額約為19.21億元。另集團控股股東亦以每股18.658元向高瓴售6178.9萬股，套現11.53億元。
集團指所得淨額用作一般營運資金，主要用於研發及擴張生產設施，以及一般公司費用。所得款項亦將增加集團的財務靈活性，並加強對研發及產能的投資能力。
金斯瑞亦公布，控股股東Genscript Corporation訂立協議，以每股18.658元，向高瓴旗下的GNS出售6178.9萬股，套現11.53億元。公司公布未有再披露控股股東售股後持股比率，根據港交所披露，於上月12日GS Corp持股為44.72%。
至此，高瓴資本在獲金斯瑞配售1.03億新股及金斯瑞控股股東售6178.9萬股後，高瓴在完成交易後，將持有8%金斯瑞股權。
此外，集團又公布在早市前，與高瓴亦就其間接全資附屬公司Probio Cayman建議A輪輪融資訂立具約束力的合約細則，集團將於Probio完成前透過其附屬公司Probio BVI認購金額為7000萬美元可轉換為Probio股份的可換股債券。而高瓴則將認購A輪融資總投資額1.5億美元的Probio CaymanA類優先股。
集團將向高瓴發行Probio的認股權證，該認股權證可以按等於初始購買價1.32倍的每股價格購買Probio認股權證股份，最多共1.25億美元。
在開市前，集團旗下的傳奇生物又與高瓴旗下的LGN訂立認購協議，傳奇生物將向高瓴出售2080.985萬股傳奇股份，總代價為3億美元﹔傳奇生物又向買方發行傳奇認股權證，高瓴可向傳奇生物認購及購買最多合共1000萬股傳奇股份，總行使價為2億美元。
其他報道
恒指高開154點 友邦升3.5% 阿里跌5.2% 嗶哩嗶哩創新低