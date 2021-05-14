【有片：選股王】友邦業務復蘇良好 20天線以下收集勝算大
文章日期：2021年5月14日 12:22
恒指升262點，收報27981點，成交金額818億元。美股反彈，道指升約400點，但市況非常反覆，例如納指先升逾1%、中段倒跌但尾市又拉升，買盤較投機性，並非逢低收集、持有。港股今早高開，但即月期指在27800點見阻力後回落至27600點，之後A股升幅擴大，帶動港股又回升。友邦（1299）首季業績理想，除香港外各地區均超越疫情前水平，股價大漲6.3%，單隻股份就貢獻點。因此，恒指上升、投資者持股下跌，其實是大部份人都遇到的情況。
阿里（9988）、嗶哩嗶哩（9626）績後股價插水式下跌，美團繼續乏力，恒科指破底，走勢呈新一波跌浪，但SaaS板塊仍然偏強。啤酒股繼續炒作加價，3隻股份升幅介乎1%至4%。內地也是白酒股強勢，茅台升2.4%重返2000元以上。近期調整可能已消化了對通脹上升、政策中期收緊的擔憂，短線憧憬加價的消費股繼續是較好的入市對象。
友邦首季新業務價值升19%，除了香港和菲律賓外，全都高於2019年同期，證明已適應後疫情經營環境並重新步入增長軌道。友邦有很多利好因素，例如內地同業仍在苦苦掙扎求存，在保障型產品上全都談不上是對手；未來會進入更多新的城市，3至5年內會有廣闊的增長空間；往績極佳、現在也復蘇良好，市場願意給予高估值。
友邦的問題也是在估值身上，現價相當於2022年內含價值逾2倍，與疫情前的最高水平看齊，頗充份反映了上述利好因素和前景。能否突破區間展新升浪，這當然是遲早的事，但近期市況非常反覆，候低於20天線以下收集會較有勝算。
張兆聰