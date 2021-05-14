阿里（9988）、嗶哩嗶哩（9626）績後股價插水式下跌，美團繼續乏力，恒科指破底，走勢呈新一波跌浪，但SaaS板塊仍然偏強。啤酒股繼續炒作加價，3隻股份升幅介乎1%至4%。內地也是白酒股強勢，茅台升2.4%重返2000元以上。近期調整可能已消化了對通脹上升、政策中期收緊的擔憂，短線憧憬加價的消費股繼續是較好的入市對象。

友邦首季新業務價值升19%，除了香港和菲律賓外，全都高於2019年同期，證明已適應後疫情經營環境並重新步入增長軌道。友邦有很多利好因素，例如內地同業仍在苦苦掙扎求存，在保障型產品上全都談不上是對手；未來會進入更多新的城市，3至5年內會有廣闊的增長空間；往績極佳、現在也復蘇良好，市場願意給予高估值。

友邦的問題也是在估值身上，現價相當於2022年內含價值逾2倍，與疫情前的最高水平看齊，頗充份反映了上述利好因素和前景。能否突破區間展新升浪，這當然是遲早的事，但近期市況非常反覆，候低於20天線以下收集會較有勝算。

張兆聰

明報首席評論員