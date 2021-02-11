恒指半日升262點 快手、新東方、嗶哩嗶哩創上市新低
文章日期：2021年5月14日 12:07
恒指今早高開154點，臨近中午收市曾擴大升至304點，高低波幅308點，半日升262點或0.95%，報27981點，成交金額818億元；國指升42點或0.41%，報10382點。恒生科技指數收報7543點，跌0.74%。
藍籌34隻升，18隻下跌，3隻無升跌。石藥（1093）升8%，收報10.66元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升6.29%，收報102.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻172點；阿里巴巴（9988）跌4.03%，收報204.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低66點。
恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是鴻騰（6088）收報2.21元，升4.74%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報39.95元，跌8.79%。
北水南下合計淨流入17.4億元，較上日減少59.43%，連續第4日流入，累計流入207.74億元。南水北上合計淨流入53.31億元人民幣，終止連續3日流出。
瑞聲（2018）、敏華（1999）今公布季績。瑞聲收報41.5元，升1.72%；敏華半日收報16.04元，升5.38%。
賽迪顧問（2176）上市，定價0.56元。半日收報0.56元，無升跌。
友邦（1299）首季新業務價值勝預期 香港以外業務已超疫前水平。收報102.2元，升6.29%。
新秀麗（1910）首季淨虧損收窄至5.6億元。收報13.58元，升5.76%。
阿里巴巴（9988）上季業績因罰款「見紅」蝕76億人幣 全年少賺2%。收報204.6元，跌4.03%。
中芯國際（0981）首季多賺1.48倍至1.59億美元。收報23.9元，升0.42%。
保誠（2378）香港首季新業務利潤按年跌22%。半日收162.6報元，跌0.12%。
嗶哩嗶哩（9626）首季經調整淨虧損擴大至6.6億元 每月付費用戶增53%。創上市新低，見696元，收報714元，跌5.12%。
破頂股表現
破頂股包括，東方表行集團（0398）創52周高，見3.38元，收報3.37元，升1.51%；港華燃氣（1083）創52周高，見5.05元，收報4.96元，升7.83%；神威藥業（2877）創52周高，見6.63元，收報6.39元，升0.79%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.67元，收報1.66元，升5.06%。
破底股方面
新東方（9901）創上市新低，見84.55元，收報86.25元，跌14.18%；雲遊控股（0484）創上市新低，見1.74元，收報1.74元，跌0.57%；快手（1024）創上市新低，見213.2元，收報218.4元，跌1.18%。