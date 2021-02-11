恒指高開154點 友邦升3.5% 阿里跌5.2% 嗶哩嗶哩創新低
文章日期：2021年5月14日 09:25
美股反彈，恒指今早亦高開154點或0.56%，報27872點，成交金額31億元；國指今早高開18點或0.18%，報10358點。恒生科技指數開市報7548點，跌0.68%。
藍籌44隻升，7隻下跌，4隻無升跌。友邦（1299）升3.59%，報99.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻98點；阿里巴巴（9988）跌5.25%，報202元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低87點。
恒生科技指數成份股14隻升，12隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）開市報24.55元，升3.15%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報202元，跌5.25%。
瑞聲（2018）、敏華（1999）今公布季績。瑞聲開市報41.3元，升1.23%；敏華開市報15.3元，升0.52%。
賽迪顧問（2176）上市，定價0.56元。開市報0.56元，無升跌。
友邦（1299）首季新業務價值勝預期 香港以外業務已超疫前水平。開市報99.6元，升3.59%。
新秀麗（1910）首季淨虧損收窄至5.6億元。開市報13元，升1.25%。
阿里巴巴（9988）上季業績因罰款「見紅」蝕76億人幣 全年少賺2%。開市報202元，跌5.25%。
中芯國際（0981）首季多賺1.48倍至1.59億美元。開市報24.55元，升3.15%。
保誠（2378）香港首季新業務利潤按年跌22%。開市報162.8元，無升跌。
嗶哩嗶哩（9626）首季經調整淨虧損擴大至6.6億元 每月付費用戶增53%。創上市新低，開市報700元，跌6.98%。
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