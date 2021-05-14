按固定匯率計，新業務價值上升19%至10.52億美元；年化新保費增加10%至17.03億美元；新業務價值利潤率上升4.5個百分點至61.6%；總加權保費收入增加6%至96.63億美元。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，友邦保險各個市場分部（除香港外）的新業務已超越疫情大流行以前之水平；惟旅遊限制繼續影響香港業務來自中國內地訪客的銷售。香港以外的所有市場分部2021年第一季的新業務價值均高於2019年第一季。與2020年第一季比較，集團整體新業務價值取得19%增長，包括在中國內地、泰國和馬來西亞的卓越增長，以及香港本地客戶群的雙位數字增長。

內地業務方面，友邦指，繼續為集團的新業務價值帶來最大貢獻，較2020年第一季錄得卓越增長，新業務價值利潤率與去年保持一致。在四川省新設立的分公司經已開業。

香港業務來自本地客戶群的新業務價值錄得雙位數字增長，而旅遊限制繼續局限來自中國內地訪客的銷售。

澳門分公司在『個人遊』計劃重啟的支持下，中國內地訪客銷售佔其第一季年化新保費約三分之一。

友邦指，新業務價值利潤率由2020年第一季的56.6%上升至61.6%，主要源於地區業務組合轉變及政府債券收益率上升，惟部分被友邦保險中國業務預扣稅扣減所抵銷。所載的新業務價值利潤率已扣除承保開支超支，而長期投資回報假設與2020年報所載一致。按新業務保費現值基準呈報的利潤率為10%，與2020年第一季比較保持穩定。年化新保費達17.03億美元，較2020年第一季上升10%。總加權保費收入增加6%至96.63億美元，反映有效保單組合進一步增長及續保率持續強勁。

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