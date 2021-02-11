經濟數據利好 儲局淡化通脹擔憂 美股創2個月最大升幅 道指升433點
文章日期：2021年5月14日 08:15
美國上周首次申領失業救濟金人數創疫情以來新低，加上，PPI遠超預期後，聯儲局官員繼續淡化通脹擔憂，美國10年期債息跌穿1.7厘，低見1.6488厘，美股三大指數向上並創逾2個月最大升幅。道指曾升最多1.77%，是3月8日後最大升幅；標指曾升最多1.69%，是3月26日後最大升幅；納指曾升最多1.66%，是4月23日後最大升幅。
道瓊斯工業平均指數收漲433點，升幅1.3%，報34021點。標普500指數收漲49點，升幅1.22%，報4112點。納斯達克綜合指數收漲93點，或0.72%，報13124點。
家得寶升2.66%，報325.42美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻55點，而雪彿龍跌0.64%，報106.68元，拖低道指4點。
科技股方面，蘋果收市報124.97元，升1.79%，谷歌母公司Alphabet收市報2229.04元，升1.3%，亞馬遜收市報3161.47元，升0.3%，Facebook收市報305.26元，升0.89%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.14%，報437點。德國DAX指數收漲0.33%，報15199點；法國CAC 40指數漲0.15%，報6288點；英國富時100指數收跌0.59%，報6963點。