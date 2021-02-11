美國上周首次申領失業救濟金人數創疫情以來新低，加上，PPI遠超預期後，聯儲局官員繼續淡化通脹擔憂，美國10年期債息跌穿1.7厘，低見1.6488厘，美股三大指數向上並創逾2個月最大升幅。道指曾升最多1.77%，是3月8日後最大升幅；標指曾升最多1.69%，是3月26日後最大升幅；納指曾升最多1.66%，是4月23日後最大升幅。