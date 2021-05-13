陳睿表示，近期大力投資遊戲行業公司，是因為視遊戲為公司主業之一，相信遊戲業務未來數年內將會有數倍增長空間。他表示，遊戲類別於B站直播內容中排名第一，於B站視頻內容中排名第三，因此對此十分重視。他舉例指，今年投資心動（2400）是因為與其在遊戲分發上有協同效應，其他投資同樣是出於戰略目的。

陳睿續指，直播業務方面，相信外界直播行業的競爭情況與B站沒有關係，因為公司不需要與其他直播公司爭奪主播。他表示，B站的UP主就是主播，站內200萬UP主都具有成為主播潛力，現時直播業務仍處於早期，依然具有潛力。他表示，今年將增強知識、情感、汽車、動物、健身等類別內容，吸引新用戶。

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