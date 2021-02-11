《世界是平的》，是十多年前一本闡述全球化的經典之作。時至今日，書中不少當時覺得極新穎的概念，已變成呼吸般自然的生活日常。對金融業來說，書中最重要的體現，當然是「外判」。外判不是新鮮事，簡單如作產品或服務推銷的Cold Call，那個負責僱用一批職業打手的Call Center，替不同公司提供Call客服務，已經是外判的一種。為了節省成本，外判亦出現了地域性的推進，在東南亞「養」著若干間外判公司，總比在本港便宜；沒有最廉價，只有更廉價，本港投行由原來「幫襯」新加坡外判公司，十年來已逐步轉至人工租金更低廉的印度。誇張點說，幾乎沒有一間具規模的外資投行，沒有將工序外判至印度。

寬頻的極速，打破了企業對外判的想像局限，為了「慳啲啦Money」，投行早已發展到，除了與商業機密有關的，又或需要有人「落手落腳」在現場做的，其他說得出的工序，幾乎已全數外判。先由周邊的的支援性工種開始說起吧，地位低但極重要的IT狗，在Trading Floor上早已所剩無幾。IT Support分軟件及硬件維護，若果是軟件出事，打個Internal IT Hotline到位於印度新德里的電腦外判商，再由他們的員工Remote地探索遠在香港IFC某樓層某部電腦的問題。睇數高層的如意算盤是，每個月定額支付印度外判商的金額，肯定比在本港請幾個IT來得便宜；但他們卻計算不到效率，因為一來一回，隨時需時幾小時，更遑論因言語不通做成的Lost in Translation-----雖然印度外判商也是說英文，但印式口音英語卻不易聽懂，若遇上剛上班不久的新手外判，解說半天也問非所答，唇槍舌劍間加幾句粗口，絕對少不免。

軟件問題可以用外判商解決，硬件呢？要「砌機」，當然要有人落手落腳去做，所以碩果僅存的IT狗，就是來自Hardware Supporting，但在高層的算無遺策下，一層Trading Floor二三百人，可能最多養著兩三個、甚至只有一個IT，若該周末搬過位，又或有系統升級而硬件未必支援到，IT同事確實叫苦連天。不要以為人少，就代表待遇可相應提高，IT雖然不是外判，但卻多數是合約員工，沒有福利沒有Bonus，完約更未必一定續約；難怪很多IT也越做越頹，同事打來索性「讓子彈飛一會」，讓求助電話自行「飛」去印度外判商。

人事部，也是外判的重災區。不是指負責獵頭、見人的Headhunter，而是指實在地負責解答員工出糧、醫療福利、假期安排、填報稅表等實務的人事部同事。大型投行的人事部，經過十多年的外判再外判，人數縮減得驚人。像員工出糧，早已被電腦系統所取代，員工自行輸入出糧戶口及上載相關文件，位於印度的外判商，再替你完成餘下工序；其他諸如放假、福利等，人手亦已由印度外判系統所取代。跟IT一樣，一來一回隨時需要幾日，但對高層來說，人事處理這些不影響日常交易坐盤的事宜，又有甚麼好急呢？還是慳錢最實際。

至於更複雜的交易和銷售，一樣有工序外判至印度。Front Office的交易員及銷售人員，由於要持牌，加上與客戶交流需要負責，得以倖免於外判；但Middle Office或Back Office的工序，例如Book Trade、結算、或各類型的文件處理，亦已大規模地外判至印度，畢竟節流比甚麼都重要。盡量將最多的工序自動化，用系統減少出錯機會，而難以用電腦取代的工序就用外判形式處理。當外判工序變多，對本地員工需求就更少，也因此近年每當投行出現大型裁員行動，MO、BO總是重點裁員對象。

然而印度疫情大爆發，似乎首次為已變成慣常的外判帶來挑戰。當一個國家的確診率高到難以置信，包括外判商在內的大部分企業，肯定也有不少員工染疫，能否維持日常營運，也是未知之數。就在上星期，聽說有印度外判商已率先投降，表明由於染疫員工人數增加中，雖然仍大致可維持運作，但已接近臨界點，不排除有需要求助的機會。問題來了，外判商如需求助，由於本地原本負責該類工序的員工早已被裁，又有誰人懂做、誰人來做呢？高層的著眼點明顯和幹實務的基層員工不同，高層的回答是：「若果外判商失職，即係違約啦！違約當然要扣錢、甚至可以唔俾錢！」然後為節省到更多成本而沾沾自喜；但問題是，就算扣錢、不付款，沒有人做外判工序的問題，解決到嗎？

當然，疫情持續下，工序完成與否、公司賺錢與否，其實沒有多少基層員工真心在意，畢竟去年環球股市如此暢旺，不同投行的多個業務聽說也交出極亮麗的P&L，也沒聽說哪間行的Bonus特別理想。印度若果真的出事，對金融機構的日常運作，影響肯定是有、而且是大的，但是否會達到「攬炒」級數？卻似乎未必，但也算是一個意外的攬炒企画。或者對睇數高層來說，更是個「走數」的契機------印度發展成外判中心後，稍有質素的外判商員工，也可輕易轉工或被挖角至另一間外判商，人工、待遇等也得到提升，也同時令外判成本逐漸增加。既然當年可以由新加坡轉去印度，未來由印度轉去可能更便宜的柬埔寨、孟加拉、斯里蘭卡等，又未嘗不何呢？

羅仕揚

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