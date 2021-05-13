期內收入為1873.95億元，增長64%，若撇除高鑫零售（244.13 億美元）的貢獻，收入為1599.52億元，按年增長40%。截至3月底，中國零售市場年度活躍消費者為8.11 億名，較去年底增加3200萬名；月活躍用戶達9.25億名，較去年底增加 2300萬名。

阿里截至今年3月底止全年經營利潤錄896.78億元，按年跌2%，主要由於上述反壟斷法罰款及與螞蟻集團相關並授予員工的股權激勵費用增加160.54 億元。經調整EBITDA按年增長25%至1968.42億元。

全年收入為7172.89億元，增長41%，撇除高鑫零售的收入為6744.2億元，增長32%。年內全球年度活躍消費者超過10億，其中8.91億消費者來自中國零售市場、本地生活服務和數字媒體及娛樂平台，約2.4億來自海外。中國零售市場年度活躍消費者為 8.11億，按年8500萬。

2021財年，阿里巴巴生態體系的商品交易額（GMV）達8.119萬億元，當中中國零售市場GMV錄7.494萬億元。

其他報道

周焯華退出和歌山綜合渡假村競投

港3月商品整體出口貨量升23.4% 首季升逾三成

MSCI指數改追蹤阿里巴巴港股

保誠香港首季新業務利潤按年跌22%

長實170億元向李嘉誠基金會購基建業務 李澤鉅：符合集團企業策略

以太坊創辦人捐meme幣 對虛幣踩多兩腳

嗶哩嗶哩首季經調整淨虧損擴大至6.6億元 每月付費用戶增53%

國泰據報將關閉法蘭克福機師基地

富豪汽車擬年內瑞典上市 棄與吉利汽車合併

李澤鉅：長實去年「壓測合格」 續物色收購項目

港股瀉512點 以日中最低位收市 蒙牛逆市升近3%

譚仔三哥殺入蘭桂坊 承租前翠華巨舖 料今季開張

呂志和: 五一檔期旅客訪澳不俗 暫未有意發澳門元債

Burberry全年銷售跌5%上季中國生意照升 拒答新疆棉問題