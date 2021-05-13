阿里巴巴上季業績因罰款「見紅」蝕76億人幣 全年少賺2%
文章日期：2021年5月13日 19:24
阿里巴巴（9988）公布，受中國反壟斷法被處以182.28 億元（人民幣，下同）罰款拖累，截至今年3月底止第四季錄得經營虧損76.63億元，剔除該一次性影響，經營利潤則為105.65億元，按年增長48%；經調整EBITDA增長18%至298.98億元，差過市場預期。
期內收入為1873.95億元，增長64%，若撇除高鑫零售（244.13 億美元）的貢獻，收入為1599.52億元，按年增長40%。截至3月底，中國零售市場年度活躍消費者為8.11 億名，較去年底增加3200萬名；月活躍用戶達9.25億名，較去年底增加 2300萬名。
阿里截至今年3月底止全年經營利潤錄896.78億元，按年跌2%，主要由於上述反壟斷法罰款及與螞蟻集團相關並授予員工的股權激勵費用增加160.54 億元。經調整EBITDA按年增長25%至1968.42億元。
全年收入為7172.89億元，增長41%，撇除高鑫零售的收入為6744.2億元，增長32%。年內全球年度活躍消費者超過10億，其中8.91億消費者來自中國零售市場、本地生活服務和數字媒體及娛樂平台，約2.4億來自海外。中國零售市場年度活躍消費者為 8.11億，按年8500萬。
2021財年，阿里巴巴生態體系的商品交易額（GMV）達8.119萬億元，當中中國零售市場GMV錄7.494萬億元。
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