集團首季毛利為2.5億美元，按年升7.1%，主要增長來自晶圓付運量增加，以及平均售價上升所致。中芯今年首季銷售成本為8.5億美元，按年升27.1%，主要因於晶圓付運量增加所致。

集團同時公布第二季指引，預計收入按季增長為17至19%，毛利率介乎25%至27%之間，上半年收入約24億美元。

集團首席財務官高永崗表示，今年整個市場發展正面，不過中芯被美國政府列入實體清單，採購美國相關產品和技術時受到限制，下半年仍面臨不確定風險。今年2月中芯預計，全年收入為中到高單位數，毛利率為10%中段，預計可超過2月預期，但謹慎起見暫不對下半年及全年業績預期作具體範圍修正。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍及梁孟松預計，今年上半年業績超出原先預期，下半年將形成新增產能，而先進制程首季收入經過波谷後按季上升，NTO（New Tape Out、新產品流片）穩步導入。

中芯今日收市報23.8元，無升跌。

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