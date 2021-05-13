港3月商品整體出口貨量升23.4% 首季升逾三成
文章日期：2021年5月13日 18:32
政府統計處公布，香港今年3月商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升23.4%及19.8%。以首季計，商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升32.0%及24.4%。經季節性調整後，今年首季按季的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升17.9%及12.9%。
今年3月商品整體出口價格及進口價格分別按年上升2.4%及1.8%，以首季計，商品整體出口價格及進口價格分別按年上升1.0%及1.1%。
根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算，今年3月的貿易價格比率指數按年上升0.6%，首季計則下跌0.1%。
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主要目的地方面，今年3月輸往台灣、印度及中國的整體出口貨量錄得雙位數字升幅，分別升41%、36.8%及26.7%，而輸往美國的整體出口貨量亦升9.9%，輸往日本的整體出口貨量則下跌17.2%。
此外，輸往台灣的整體出口價格上升6.5%；印度上升3.8%；內地上升3.7%；日本上升2.4%，而輸往美國的整體出口價格則下跌0.1%。
進口方面，今年3月來自新加坡的進口貨量升40.7%；台灣上升25.1%；內地上升21.4%；日本上升12.7%；韓國上升10.8%。至於進口價格，來自韓國的進口價格上升9.9%；台灣上升7.2%；新加坡上升3.0%；日本上升0.1%，來自內地的進口價格則下跌0.7%。