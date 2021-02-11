MSCI指數改追蹤阿里巴巴港股
文章日期：2021年5月13日 18:27
MSCI於半年檢討公布，阿里巴巴（9988）現已符合轉換條件，旗下MSCI中國及其他MSCI GIMI中綜合指數將由追蹤阿里於紐交所掛牌的美股預託憑證（ADR），改為追蹤於港交所掛牌的股份。改動將於5月28日生效。
MSCI指出，根據其指數方法論第3.1.2.4條，如果新興市場中的本地上市股份過去12個月的年度交易價值比率（Annual Traded Value Ratio）達到最低要求即15%的兩倍以上，就可進行由外國上市股份至本地上市股份的轉換。
此外，MSCI GIMI中阿里股份單位將轉為港元，股份代碼將轉為9988，股份名稱採用ALIBABA GROUP HLDG (HK)，股份類別為P股。MSCI將會對其採用價格調整因數（Price Adjustment Factor ）以反映普通股及ADR的轉換比例。股份數目會於5月28日收市時增加，5月31日生效。
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