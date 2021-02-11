MSCI指出，根據其指數方法論第3.1.2.4條，如果新興市場中的本地上市股份過去12個月的年度交易價值比率（Annual Traded Value Ratio）達到最低要求即15%的兩倍以上，就可進行由外國上市股份至本地上市股份的轉換。

此外，MSCI GIMI中阿里股份單位將轉為港元，股份代碼將轉為9988，股份名稱採用ALIBABA GROUP HLDG (HK)，股份類別為P股。MSCI將會對其採用價格調整因數（Price Adjustment Factor ）以反映普通股及ADR的轉換比例。股份數目會於5月28日收市時增加，5月31日生效。

其他報道

保誠香港首季新業務利潤按年跌22%

長實170億元向李嘉誠基金會購基建業務 李澤鉅：符合集團企業策略

以太坊創辦人捐meme幣 對虛幣踩多兩腳

嗶哩嗶哩首季經調整淨虧損擴大至6.6億元 每月付費用戶增53%

國泰據報將關閉法蘭克福機師基地

富豪汽車擬年內瑞典上市 棄與吉利汽車合併

李澤鉅：長實去年「壓測合格」 續物色收購項目

港股瀉512點 以日中最低位收市 蒙牛逆市升近3%

譚仔三哥殺入蘭桂坊 承租前翠華巨舖 料今季開張

呂志和: 五一檔期旅客訪澳不俗 暫未有意發澳門元債

Burberry全年銷售跌5%上季中國生意照升 拒答新疆棉問題

韓國未來十年計劃斥4500億美元推動晶片發展

金管局︰銀行年底前推「轉數快」App-to-app支付功能

內地股市午後續弱 滬指終止三連升

李澤鉅: 長和碼頭及零售業務已回升 視市況進行回購