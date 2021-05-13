不過單計香港本地客戶，雖然年度保費等值銷售額整體較同期下降16%，但新業務利潤上升3%，反映保障產品組合增加等。特別是去年推出針對中層客戶推出的自願醫保計劃產品，帶動自願醫保計劃產品銷售額較去年第一季度增長近兩倍。

撇除即將分拆的美國業務，集團的亞洲和非洲業務的首季新業務利潤為6.24億美元，以實際匯率計算，按年上升24%。年度保費等值銷售額為1193億美元，按年上升17%，按季比較則上升4%。若撇除香港業務，集團亞非業務新業務利潤和年度保費等值銷售額，分別上升七成和四成。

中國內地與中信合營壽險新業務價值錄得2.34倍增長至1.77億美元，為集團最大的市場，主要反映代理年度保費等值銷售額增長，以及在新年促銷活動中，繼續專注於利潤率較高的健康及保障以及傳統產品。年度保費等值銷售額為3.24億美元，按年上升83%，主要受惠於代理渠道錄得特別強勁的增長，銀行保險銷售額亦持續增長。

保誠預期，分拆美國業務將於今年下半年完成。該行已在今年一月宣布考慮在完成分柝後，籌集約25億至30億美元的新股本，首選方案是向機構投資者進行完全市場化的全球發售，同時在香港向散戶投資者公開發售，擴大亞洲股東基礎及提高股份在香港的流動性可帶來顯著利益。保誠亦將考慮，優先向居於香港的合資格僱員及代理人發售。

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