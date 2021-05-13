期內，嗶哩嗶哩移動遊戲營業額為11.71億元，按年增加2%；增值服務營業額錄14.97億元，按年增加89%；廣告營業額按年增2.34倍至7.15億元；電商及其他營業額增2.3倍至5.19億元。

集團指，首季月均活躍用戶達2.23億，按年上升30%；移動端月活用戶接近2.09億，按年上升33%；日均活躍用戶達6010萬，按年增長18%；平均每月付費用戶達2050萬，按年增加53%。

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哔哩哔哩：一季度月均活跃用户达223.3百万，而移动端月活用户达208.5百万，较2020年同期分别增加30%及33%。第一季度平均日活为6010万，去年同期为5080万。 第一季度每ADS亏损2.54元，市场预期亏损2.94元，去年同期亏损1.62元。 第一季度移动游戏业务收入111.7亿元，去年同期为11.5亿元。第一季度平均月付费用户为2050万，去年同期为1340万。