以太坊創辦人捐meme幣 對虛幣踩多兩腳
文章日期：2021年5月13日 17:11
除了Tesla的馬斯克突然轉軚稱不收比特幣之外，以太坊創始人之一Vitalik Buterin捐出總值15億美元、包括柴太幣(SHIB)的一眾meme幣的消息，亦對虛擬貨幣踩多兩腳。
區塊鏈記錄顯示，人稱V神的Vitalik Buterin捐出的meme幣都是各隻幣的創辦人早前傳去他在以太坊的公開錢包，其中包括近期才推出稱要狙擊狗狗幣的柴犬幣 (SHIB)、 dogelon (ELON)、Akita Inu (AKITA)、mwDOGE (mwDOGE) 及OURSHIB (OSHIB)等。單是SHIB他已捐出50萬億枚，按捐出時的價值計達到12億美元。
這消息一出，近期受到追捧的SHIB價格立即大跌35%。有報道SHIB近期吸引大量散戶買入，包括中國不少虛幣愛好者。Buterin是在上月底發起印度疫情救援基金，之前幾天，這些代幣的創造者一直在向以太坊的名義領袖發送大量代幣。
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