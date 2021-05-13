富豪汽車擬年內瑞典上市 棄與吉利汽車合併
文章日期：2021年5月13日 16:43
瑞典車廠沃爾沃汽車（Volvo，又名富豪汽車）今日於官網公布，集團正評估潛在首次公開招股（IPO）計劃。最終上市決定要再因應市場需求。
沃爾沃汽車集團總裁及CEO Håkan Samuelsson 表示，潛在的上市計劃，能加快集團高端和智能電動車領域的增長，同時兌現客戶對沃爾沃汽車的期望。沃爾沃汽車更將 CEO Håkan Samuelsson 的合同延長至明年年底。
沃爾沃汽車大股東吉利控股則表示，吉利控股於過去10年一直支持沃爾沃的轉型和發展，並提高盈利能力。吉利控股稱，沃爾沃於潛在的上市之後，吉利控股將繼續是沃爾沃的主要股東。
吉利控股去年曾計劃將旗下的吉利汽車（0175）與沃爾沃汽車合併，然而有關談判在去年中一度暫停。雙方於今年2月又再表示，已找到了最佳的方案，雙方將在保持現有獨立公司架構下，進行一系列的業務合併及合作。
吉利控股於2018年曾試圖安排沃爾沃汽車上市，惟市場投資者對300億美元（約值2330.22億港元）的估值有保留，令到計劃告吹。直至今年3月，有外電報道稱，吉利控股研究重啟富豪汽車的上市計劃，有關業務估值為200億美元。
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