港股瀉512點 以日中最低位收市 蒙牛逆市升近3%
文章日期：2021年5月13日 16:19
港股午後未見回勇，U盤時段進一步向下。恒指收市跌512點或1.81%，報27718點，為日中最低位，成交金額1635億元，較上日增加1.66%；國指跌216點或2.05%，報10339點。恒生科技指數收報7599點，跌3.33%。
科技股疲弱，ATMXJ全線走低，騰訊（0700）拖累大市，收報580元，跌3.09%，拖低大市82點；阿里巴巴（9988）收報213.2元，跌3.18%；美團（3690）收報251.6元，跌1.41%；小米（1810）收報25.35元，跌2.87%；京東（9618）收報276.6元，跌3.42%。
藍籌普遍向下，蒙牛（2319）逆市升2.86%，收報43.1元，是表現最好藍籌；創科實業（0669）跌9.49%，收報134.5元，為表現最差的藍籌。
美聯儲加息預期升溫，大宗商品表現受壓。金礦股捱沽，中國黃金國際（2099）收報24.35元，跌10.64%；紫金礦業（2899）收報11.62元，跌7.19%；招金礦業（1818）收報7.78元，跌3.83%；價值黃金（3081）收報43.3元，跌1.01%；山東黃金（1787）收報16.18元，跌2.88%。