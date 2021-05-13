李澤鉅：長實去年「壓測合格」 續物色收購項目
文章日期：2021年5月13日 16:25
長實（1113）今日舉行股東會，主席李澤鉅於會上被問到今年長實表現，李澤鉅表示，長實相信是世界上「最硬淨」的公司之一，並形容過去一年多疫情就似「stress test（壓力測試）」，「我哋應該合格」，亦相信2021年會比去年好。在集團現金流充足，擁595億元現金，負債率僅4.8%下，未來會持續物色地產及有經營性現金流的資產作收購。
他表示，長實基礎業務穩固，持有優質資產，亦有穩定的經營性現金流。在經歷多次市場波動，亦能審慎應對，相信今次疫情亦不例外。
他形容，過去一年多疫情就似「stress test（壓力測試）」，「我哋應該合格」，近期前景亦更好，像超豪項目波老道項目亦錄大額成交，而長實旗下英國酒吧Greene King亦在四月十二日獲首階段解封户外營業，「一開已經book爆，啲人一訂係訂幾個禮拜」，隨著經濟復甦，會在疫情過去後整體業務經營得更好。
至於對樓市看法及會否再買地時，李澤鉅指，觀乎近期開盤銷情，感覺市場購買力幾好，亦因低息環境及土地供應始終不足，受此兩因素影響，認為樓市中長線會平穩向好，但始終受房屋政策主導。
買地方面，他指「買地係基本業務，但不可以話每塊地都志在必得，對股東亦無著數，亦要計過數認為啱價錢先買落去」。他又指，集團的買地渠道不止公開投地，亦包括酒店改建及農地。
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