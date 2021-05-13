呂志和: 五一檔期旅客訪澳不俗 暫未有意發澳門元債
文章日期：2021年5月13日 16:14
銀河娛樂（0027）主席呂志和表示，根據澳門當局數據，在五一黃金周檔期內地旅客訪澳情況不俗。不過，他指出，新冠肺炎疫情出乎意料地拉長，希望政府及大家努力盡力控制疫情，亦希望港澳兩地政府溝通，盡力打通恢復通關。集團高級董事-策劃杜梓基進一步表示，銀娛財務穩健，有資金發展及投資，暫時未有計劃發行澳門元債，如時間及環境適合時才會考慮。
呂志和指，澳門政府及內地對貴賓博彩有自己的看法，並盡量減少，所以銀娛在新設施加強招徠新的中場客，並提升接待規格，花很多心機提供新設計的銀河二、三期產品，因此會有大的改變，期望客人多來光顧。他希望銀河三期A有望在今年底、明年初開業。但是因應或有預算不到的情況，亦不排除多三數個月才全部開業。
杜梓基稱，銀娛的中場業務雖然在五一檔期未去到2019年疫情前水平，但是亦已經較過往為佳，就算在五一檔期後生意回落，生意表現亦與市場水平相若，希望日後保持上升。他更指，香港的客源對澳門而言屬重要市場，若港澳通關，相信對當地博彩旅遊市場有助。
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