呂志和指，澳門政府及內地對貴賓博彩有自己的看法，並盡量減少，所以銀娛在新設施加強招徠新的中場客，並提升接待規格，花很多心機提供新設計的銀河二、三期產品，因此會有大的改變，期望客人多來光顧。他希望銀河三期A有望在今年底、明年初開業。但是因應或有預算不到的情況，亦不排除多三數個月才全部開業。

杜梓基稱，銀娛的中場業務雖然在五一檔期未去到2019年疫情前水平，但是亦已經較過往為佳，就算在五一檔期後生意回落，生意表現亦與市場水平相若，希望日後保持上升。他更指，香港的客源對澳門而言屬重要市場，若港澳通關，相信對當地博彩旅遊市場有助。

其他報道

Burberry全年銷售跌5%上季中國生意照升 拒答新疆棉問題

韓國未來十年計劃斥4500億美元推動晶片發展

金管局︰銀行年底前推「轉數快」App-to-app支付功能

內地股市午後續弱 滬指終止三連升

李澤鉅: 長和碼頭及零售業務已回升 視市況進行回購

【有片：埋身擊】納指跌穿13000點 後市會否再跌？

華虹半導體首季多賺63% 料今季收入逾3億美元

中國傳收緊私人補習規定以谷出生率 教育股全線挫

【選股王】資金續泛濫美國樓市難降溫 可趁機撈創科

港股跌260點 蒙牛藍籌最強升4% 習近平稱要發展中醫藥 中藥股逆市揚

銀娛首季EBITDA升逾兩倍 讚揚澳門政府防疫果斷出色

女股神旗下ARK曾稱比特幣挖礦反有利環境 馬斯克曾表示認同

花旗：小米移出美國黑名單利股價向上 目標價30元

滬深三大指數低開 人行開展100億元人幣逆回購

港股開市跌311點 ATMX全線捱沽 恒大汽車跌6.2%

馬斯克：特斯拉不接納比特幣用作購車 比特幣應聲急挫

市場憂美通脹情緒升溫 港股ADR跌287點 阿里、嗶哩嗶哩公布首季業績