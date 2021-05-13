財年第四季方面，可比較銷售按年升32%，年內前三個財季銷售均按年錄跌幅。受內地、韓國及美國市場帶動，季內銷售按季升63%。按地區分，亞太市場反彈強勁，季度可比銷售按年升75%，全年則升18%；歐洲、中東、印度及非洲（EMEIA）市場表現最差，全年跌44%。

集團全年新開17家店，其中13家位於內地，1家位於深圳灣萬象城，該店為與騰訊（0700）合作，後者為其提供科技；期內關閉23家店。

今年3月Burberry因新疆棉事件，與Nike等品牌一同於內地遭到抵制。Burberry營運總監兼財務總監Julie Brown今日於電話會議上多次拒答涉及新疆問題，指無法提供更多信息。她僅表示，與騰訊合作良好，亦對全年內地銷售滿意，將與其他品牌一齊應對宏觀環境的變化。

去年8月良好棉花發展協會（BCI）指無法核實新疆棉是否符合其標準，因此不再發放認證。今年3月事件於內地發酵，組織成員H&M、Burberry等均遭到內地抵制。其中，Burberry內地代言人之一周冬雨與其解約。有本港建制派議員亦宣稱，不會再購買Burberry產品。

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