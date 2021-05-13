李澤鉅指，零售業務方面，保健品及化粧品受歡迎，雖然零售業上半年下跌，但是下半年恢復正數增長，到今年更表現理想。貨櫃碼頭業務在去年上半年全球貨櫃吞吐量下跌8%，到去年下半年跌幅已見收窄，全年跌幅只有3%。他相信，情況應令股東滿意，亦對前途感樂觀。至於會否趁疫情期間趁資產跌價「執平貨」，他謂，任何有利的項目均予考慮，在集團已有業務範圍內物色購併項目。

電訊業務方面，聯席董事總經理霍建寧表示，歐洲電訊業務在今年首季與去年同期，收入及毛利維持相若，反映抗疫能力良好。在香港推動5G業務方面，有望很快打造成全港最好的網絡覆蓋，另在現有銷售點之外，已聯同同系的豐澤、百佳及屈臣氏合作，將分銷點由原有20至30個，擴展至300個。印尼的電訊業務與Ooredoo合併的交易，他形容雙方努力推進中，但程序繁複，在進行盡職審查之餘，亦要尋求政府及監管機構批准，現時進度良好，希望在6月30日之前，可以完成工作及宣布。李澤鉅補充，在出售歐洲電訊鐵塔業務方面，已完成將瑞典、丹麥、奥地利及愛爾蘭的鐵塔資產轉交Cellnex, 餘下英國及意大利的鐵塔資產，則會於今年完成交割。

在推動和黃醫藥上市方面，李澤鉅指出，他們一直有留意市場狀況，一直評估到香港及其他地方上市的情況，暫時未有時間表，若有結果他們會盡快公布。

長和旗下赫斯基能源舆加拿大Cenovus合併之後，李澤鉅指出，長和及家族信託分別在合併後的Cenovus持股15.7%及11.5%，合共27.2%，成為最大股東，Cenovus更成為加拿大第三大油氣公司，自完成合併後股價已上升超過21%，首季業務表現亦不俗並有利可圖，令長和從中得益。按原來進度，今次交易有望實現12億加元協同效益，在提高盈利同時，降低債務。

在回購股份方面，李澤鉅稱，這並非短期計劃，會按原本計劃執行，視乎市場情況、融資安排及有利的情況而行事。

記者 陳偉燊