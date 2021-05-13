走勢上，即月期指今早曾失守昨日低位，但之後拉升，出現向下假突破訊號。恒科指則守住周一低位。在期指確定失守27500點前，短期反而可小注入市博反彈。只是由低位反彈的交投淡靜，較似是淡友平倉推動，入市也只宜超小注、純考眼光。

科技股回穩，但動力一般，較有力回升的是SaaS股份，微盟（2013）升4%。啤酒股炒作加價，青島啤（0168）升1.9%。蒙牛（2319）主要股東達能配股落地，利淡兌現股價升4%。資源股大跌，但普遍較低位回升不少，銅股較佳，而航運股止跌回升，中遠海控（1919）升1%。

報道指紙廠正進行本月第二輪加價，紙業股回升有勢，玖紙（2689）及理文（2314）分別升7%及4%。中藥股異軍突起，現代中藥（1643）及中國中藥（0570）分別升26%及3%

美股擔憂通脹而大跌，創科（0669）也瀉6.8%。創科升跌全看美國樓市表現，當地樓價已創出新高，房屋庫存也嚴重不足，木材價格高企，前景有不少變數。但聯儲局副主席拉里達克堅持通脹僅暫時性，意味市場「你有你擔憂通脹，我有我繼續放水。」這不是對與錯、應不應該的問題，而是聯儲局說了算的問題。資金繼續泛濫，樓市無法降溫，筆者覺得趁創科大跌可以收集。

張兆聰

明報首席評論員