中國傳收緊私人補習規定以谷出生率 教育股全線挫
文章日期：2021年5月13日 12:29
路透社引述消息人士報道，中國政府正制定有關私人補習的最新規定，並指新規草案最快於6月底前公布。今次由中國教育部聯同其他部門的新規旨在為中國激烈的私補市場降溫，並主要涵蓋學前班、K-12，K-12亦即幼稚園至十二年級（相當於本港中六或內地高三） 學生，K-12的商業市場近年增至約1200億美元規模。
報道引述兩名消息人士指，正規劃的新規中，將禁止校內輔導班和周末的校外輔導班，連帶日常的英語和數學校外課程班次數亦同樣要減少。
據消息人士指，北京政府推出新規，除了希望保障學生有充足睡眠，同時亦將降低生育成本視之為刺激出生率的舉措，故逼切減低學生的工作量，並減低父母的經濟負擔，以刺激其生養更多小孩。
報道引述三名消息人士指，在北京益發增加的審查及行業不確定性日增下，至少已有一間重點私補企業已暫定了數十億元私募籌資。
今日本港教育股顯著下挫，新東方-S（9901）早市跌7.12%、思考樂教育（1769）跌5.76%、新東方在線（1797）跌4.92%等。
其他報道
市場憂美通脹情緒升溫 港股ADR跌287點 阿里、嗶哩嗶哩公布首季業績