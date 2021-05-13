報道引述兩名消息人士指，正規劃的新規中，將禁止校內輔導班和周末的校外輔導班，連帶日常的英語和數學校外課程班次數亦同樣要減少。

據消息人士指，北京政府推出新規，除了希望保障學生有充足睡眠，同時亦將降低生育成本視之為刺激出生率的舉措，故逼切減低學生的工作量，並減低父母的經濟負擔，以刺激其生養更多小孩。

報道引述三名消息人士指，在北京益發增加的審查及行業不確定性日增下，至少已有一間重點私補企業已暫定了數十億元私募籌資。

今日本港教育股顯著下挫，新東方-S（9901）早市跌7.12%、思考樂教育（1769）跌5.76%、新東方在線（1797）跌4.92%等。

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