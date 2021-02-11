港股跌260點 蒙牛藍籌最強升4% 習近平稱要發展中醫藥 中藥股逆市揚
文章日期：2021年5月13日 12:24
港股半日向下。半日跌260點或0.92%，報27970點，成交金額988億元；國指跌122點或1.16%，報10434點。恒生科技指數收報7690點，跌2.17%。
ATMX全線跌，騰訊（0700）拖累大市，收報588.5元，跌1.67%，拖低大市44點；阿里巴巴（9988）收報216.8元，跌1.54%；美團（3690）收報253.4元，跌0.71%；小米（1810）收報25.65元，跌1.72%。嗶哩嗶哩（9626）今日公布季績，半日收報743元，跌4.5%。
恒大（3333）公布，配售旗下恒大汽車（0708）2.6億股股份，套現約106.4億元。恒大收報12.5元，跌0.95%；恒大汽車收報47.15元，跌7.8%。
藍籌中以蒙牛（2319）表現最勁，升3.94%，收報43.55元；創科實業（0669）跌6.8%，收報138.5元，為半日表現最曳藍籌。
美國4月CPI超預期，大宗商品表現受壓，金礦股向下，中國黃金國際（2099）收報24.4元，跌10.46%；紫金礦業（2899）收報11.94元，跌4.63%；招金礦業（1818）收報7.94元，跌1.85%；山東黃金（1787）收報16.56元，跌0.6%。
國家主席習近平提出要加強發展中醫藥，中藥股逆市揚，白雲山（0874）升3.53%，報22元；中國中藥（0570）升2.95%，報4.54元；神威藥業（2877）升5.43%，報6.21元；康臣葯業（1681）升2.42%，報5.07元；同仁堂（3613）升0.18%，報10.64元。