銀娛首季EBITDA升逾兩倍 讚揚澳門政府防疫果斷出色
文章日期：2021年5月13日 12:05
銀河娛樂（0027）公布，今年3月底止首季經調整EBITDA為8.59億元，按年升逾兩倍，按季則下跌15%。銀娛解釋，去年第四季收入包括了1億元的新冠肺炎
疫情保險賠償。此外，建築材料業務亦受季節性影響，首季一般較另外三個季疲弱。期內建築材料業務貢獻1.56億元，對比去年第四季為3.26億元。
截至第一季，銀娛現金及流動投資為424億元，淨現金336億元。負債總額為88億元。公告披露，路氹第三及四期的工程進度良好，擁有約450間全套房的澳門銀河萊佛士目標於今年稍後或明年初開幕，並會繼續投入於國際發展，包括同受疫情影響的日本。
銀娛表示，去年後期至2021年開始見到放寬部分新冠肺炎的防疫限制，令訪澳旅客量逐步提升，公司因此增加收益。銀娛於業績公告內讚揚澳門政府，在今次疫情的危機中出色地展示其積極和果斷的領導能力，政府的焦點不單為確保公眾健康和安全，更加致力吸引旅客重遊澳門，支持澳門經濟復甦和維持社會穩定，公司會繼續參與及支持這些由政府領導的工作。
銀娛中午收報63.6元，跌2.1%。
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