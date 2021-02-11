港股開市跌311點 ATMX全線捱沽 恒大汽車跌6.2%
文章日期：2021年5月13日 09:26
美股向下，港股開市亦偏軟。恒指今早低開311點或1.11%，報27920點，成交金額280億元；國指今早低開141點或1.34%，報10415點。恒生科技指數開市報7699點，跌2.06%。
ATMX齊跌，騰訊（0700）報593元，跌0.92%；阿里巴巴（9988）公布首季業績，報215.8元，跌2%；美團（3690）報247.6元，跌2.98%，拖低恒指36點，小米（1810）報25.8元，跌1.15%。嗶哩嗶哩（9626）同樣今日公布季績，開報733元，跌5.78%。
藍籌普通向下，恒隆地產（0101）表現最好，逆市升1.02%，報19.8元；創科實業（0669）跌4.24%，報142.3元，為表現最差藍籌。
個股方面，恒大（3333）公布，配售旗下恒大汽車（0708）2.6億股股份，套現約106.4億元。恒大報12.7元，升0.63%；恒大汽車（0708）報48元，跌6.16%。
外電報道，達能折讓最多7%悉售蒙牛（2319）持股，套現154億元。蒙牛（2319）開報41.9元，無升跌。
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