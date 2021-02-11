市場憂美通脹情緒升溫 港股ADR跌287點 阿里、嗶哩嗶哩公布首季業績
文章日期：2021年5月13日 08:54
市場憂慮通脹情緒升溫，美股走弱，港股ADR比例指數跌287點，報27943點。個股ADR方面，匯控（0005）折合港元報47.85元，較港收市價跌0.2%；騰訊（0700）ADR折合報588.87元，跌1.6%；建行（0939）報6.097元，跌1.5%。
焦點股份：
多隻股份公布首季業績，包括阿里巴巴（9988）、嗶哩嗶哩 （9626）、華虹半導體（1347）、新秀麗（1910）、中芯國際（0981）。
恒大（3333）公布，配售旗下恒大汽車（0708）2.6億股股份，佔股本約2.66%，每股配售價40.92元，較昨日收市價折讓兩成，套現約106.4億元。
富智康（2038）發盈警，料今年第一季綜合淨虧損約為3804萬美元，較去年同期減少39%。
堡獅龍（0592，Bossini）昨日公布，截至今年3月底止首季，集團持續經營業務之收益按年減少11%至2.18億元。
香港電視（1137）宣布推出一小時送貨服務「HKTV極速送」，將與第三方物流平台Zeek合作，不設金額及貨品上限。
外電報道，達能折讓最多7%悉售蒙牛（2319）持股，套現154億元。