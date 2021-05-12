趙小燕指，公司有份投資的港產片《一秒拳王》票房逾1600萬元，目前為今年本港票房最高的純港產片，期望票房可達至2000萬元。而《一秒拳王》的電影播放權已售予Fox，內地方面仍在審批，坦言「依家（審批）好似嚴咗」。她又預計，今年內會上映的投資還有《濁水漂流》及《殘影空間》。

疫情之下，不少電影無法如期在戲院上映，趙小燕表示會致力於串流平台上映，而公司早於2016年已跟Netflix合作，公司旗下動畫、劇集及有份投資的電影亦有售給Netflix播放。趙小燕認為，現時製作已不僅限於戲院上映，疫情改變人的習慣，亦改變對串流內容的需求，公司會同時考慮串流平台等，戲院票房只是收入來源之一。

趙小燕又指，時下串流平台如雨後春筍，對內容的競爭亦增加，有時甚會出現「天價」，但強調做生意追求長久合作，首選合作伙伴仍是Netflix。她透露集團也有跟嗶哩嗶哩（9626）合作，對於內地的「先審後播」新措施，強調公司會做好把關，故影響不大。

另集團日前宣布跟知名品牌Gucci及動畫串流平台Crunchyroll合作，推出一系列Bananya香蕉喵的產品，趙小燕稱，旗下動畫《咒術迴戰》也有跟迅銷（6288）旗下品牌UNIQLO合作，7月再有大型合作待公布。

羚邦股價今天收報0.24元，跌2.83%。

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