該集團主席及行政總裁汪穗中表示，剛過去的年度首兩個月的經營狀況特別困難，期間其於歐洲和美洲的大部分營運暫停，然而業務由去年6月開始強勁復甦，並持續至3月結，並實現按年銷售和盈利增長。當中汽車產品組別營業額按年跌2%，只有24.43億美元，但是在亞洲表現強勁，其營業額上升15%；在歐洲及北美的營業額則分別跌13%及8%。工商用產品組別方面，營業額則達7.13 億美元，佔營業總額23%，營業額按年上升12%。整體毛利則上升5100萬美元，達到7.23億美元。年終的總債務佔資本比率為16%，按年下跌2個百分點。

汪穗中展望，汽車和工業產品部門的客戶需求仍然保持強勁。汽車產品組別於對新能源汽車十分重要的熱管理、煞車系統和變速箱應用市場佔有率不斷增加，並且在各主要區域市場為全球原始設備製造商客戶提供服務而取得新業務。在工商用產品組別受惠於許多國家仍然實施的「居家」措施，使許多終端產品應用的營業額顯著增長。與去年相比，他對短期至中期展望更為樂觀。

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