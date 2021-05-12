根據官網資料，所有短版及長版的手推車均已沽清。

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受新冠肺炎疫情影響，航空界各出其招救亡。早前香港快運（HK Express）公布將在網上出售手推車以及手挽櫃，引來網民熱議。香港快運今日再於Facebook公布出售詳情，推出名為「deliverUO」的計劃，將退役機上手推車送至買家家中，形容可為「家居增添一份航空韻味」。

集團指，貨物數量有限，其中手推車車身以航空級物料制成，經高空耐力測試。除了手推車，集團同時出售廚房儲物箱及廢物收集車，每架退役手推車同廚房儲物箱均有證書認證。

根據官網顯示，長版手推車售價為5000元，頭尾兩端均設有櫃門。香港快運建議買家可將其作為流動鞋櫃或香檳手推車。短版手推車則售4500元，適合作主題派對道具或家居佈置。至於短版手推車（高里數版）則售3380元，官網顯示已沽清。

另外，飛機廚房儲物箱及短版廢物收集車分別定價1800元及6000元，均以鋁合金製成。香港快運指，上述貨品都可融入任何以工業風為主題的家中，也可以用作私人保險箱。

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