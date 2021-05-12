她強調，集團發展一小時速遞及外賣送遞服務，最希望發展成數碼生態圈，上述服務只是一部分內容，近日亦推出二手交易平台，令平台更加完善。現時已有1600間餐廳加入HKTVmall的外賣服務，問及與龍頭公司如foodpanda的競爭，周慧晶認為，彼此的重心不一樣，集團最希望滿足客戶需要，今年亦推出數據共享庫，為商戶尋找潛在客戶群、建立品牌形象。

她指出，今次服務的時間性十分重要，而Zeek有豐富經驗，兩者合作良好。至於foodpanda推出的「pandago」服務，可在20分鐘內送到，周慧晶回應指「可以再快啲」，又認為貨品選擇亦十分重要。

她指出，極速送服務處於試業階段，首三個月佣金率為15%，現覆蓋70間O2O店，冀於年底前增至100間店。以往O2O店只得2至300平方尺，現時就會選擇更大面積的門店。

另外，現時已有超過800個零售點加盟服務，包括寵物用品、玩具等種類，周慧晶表示，目標是年底前增至6000個零售點，正與街市的濕貨檔傾討合作，又希望加入小家電、五金類產品，不會要求商戶只可與極速送合作，

至於阿里巴巴（9988）旗下天貓香港上周正式進軍香港市場，周慧晶形容「對生意額完全無影響」，認為香港消費者一直可以購買天貓的產品，現時正式攻港，更是反映香港網購市場的潛力很大。她又指，HKTVmall在物流方面有優勢，加上一直致力打造值得消費者信賴的平台，例如設有價格走勢圖，不擔心競爭。

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