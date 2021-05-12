中國4月M2增速、新增貸款及社融全遜預期
文章日期：2021年5月12日 16:47
人行公布，4月份廣義貨幣（M2）增速8.1%，增速較3月低1.3個百分點，低於市場預期的9.2%；狹義貨幣（M1）增速6.2%，增速比3月減0.9個百分點，亦差過預期的7.1%。
另外，4月份新增人民幣貸款1.47萬億元，較3月份的2.73萬億元有顯著收窄，低於估計的1.6萬億元。分部門看，住戶貸款增加5283億元，其中短期貸款增加365億元，中長期貸款增加4918億元；企業單位貸款增加7552億元，其中短期貸款減少2147億元，中長期貸款增加6605億元，票據融資增加2711億元；非銀行業金融機構貸款增加1532億元。
初步統計，4月社會融資規模增量為1.85萬億元，遜預期的2.29萬億元，也比3月的3.34萬億元有收縮。其中對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.28萬億元，按年少增3399億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少272億元，按年多減1182億元；委托貸款減少213億元，按年少減366億元；信托貸款減少1328億元，按年多減1351億元；未貼現銀行承兌匯票減少2152億元，按年多減2729億元；企業債券淨融資3509億元，按年少5728億元；政府債券淨融資3739億元，按年多382億元；非金融企業境內股票融資814億元，按年多499億元。
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