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四部委再召開房地產稅改革試點工作座談會 內房股受壓

文章日期：2021年5月12日 16:38

內地房產稅多年來屢傳出臺，昨日（5月11日）四部委包括財政部、全國人大常委會預算工委、住房城鄉建設部、稅務總局再次在京主持召開房地產稅改革試點工作座談會，聽取部分城市人民政府負責人員及部分專家學者對房地產稅改革試點工作的意見。

消息令到內房股再受壓，藍籌龍湖（0960）收跌3.48%、融創中國（1918）跌2.17%、中海外宏洋（0081）跌2.42%、世茂（0813）及合景泰富（1813）分別跌2.06%及2.05%。另外兩大藍籌則跌幅較細，碧桂園（2007）跌0.32%、中海外（0688）跌1.26%。

事實上近年來不時傳出房產稅出台，自2014年國務院在發表《政府工作報告》首次被提及後，2018年改為「穩妥推進房地產稅立法」﹔2019年則是「穩步推進房地產稅立法」。

及至2020年，在疫情下國務院在政府工作報告未再被提及﹔今年疫情穩定後，在2021年財政部稅政司司展王建凡則在4月就房產稅則表示，會「積極穩妥推進房地產稅立法和改革」，但2021年工作報告則依然未有提及，故今次四部委開會又再次引發聯想及市場憂慮。

 

 

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