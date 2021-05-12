消息令到內房股再受壓，藍籌龍湖（0960）收跌3.48%、融創中國（1918）跌2.17%、中海外宏洋（0081）跌2.42%、世茂（0813）及合景泰富（1813）分別跌2.06%及2.05%。另外兩大藍籌則跌幅較細，碧桂園（2007）跌0.32%、中海外（0688）跌1.26%。

事實上近年來不時傳出房產稅出台，自2014年國務院在發表《政府工作報告》首次被提及後，2018年改為「穩妥推進房地產稅立法」﹔2019年則是「穩步推進房地產稅立法」。

及至2020年，在疫情下國務院在政府工作報告未再被提及﹔今年疫情穩定後，在2021年財政部稅政司司展王建凡則在4月就房產稅則表示，會「積極穩妥推進房地產稅立法和改革」，但2021年工作報告則依然未有提及，故今次四部委開會又再次引發聯想及市場憂慮。

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