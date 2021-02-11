恒指以全日高位市 北水淨流入大增 MSCI換馬股破頂大升
文章日期：2021年5月12日 16:16
納指隔晚獲資金撈底收窄跌幅，香港上市的科技股亦獲支持，科指由半年低位反彈，推動恒指亦向上，並以全日高位市，全日高低波幅334點。大市成交雖然減少，但北水流入則再大增。
恒指收市升217點或0.78%，報28231點，成交金額1609億元，較上日減少14.75%，是2021年5月7日1534.97億元成交後最少；國指升125點或1.2%，報10556點。恒生科技指數收報7861點，升2.76%。
藍籌28隻升，24隻下跌，3隻無升跌。小米（1810）升6.1%，收報26.1元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升6.07%，收報220.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻98點；龍湖（0960）跌3.48%，收報45.75元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.06%，收報97.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。
恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是微盟（2013）收報14.96元，升8.41%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報102.7元，跌5.95%。
北水南下合計淨流入98.1億元，較上日增加98.87%，連續第2日流入，累計流入147.43億元。南水北上合計淨流出4.28億元人民幣，較上日減少91.05%，連續第2日流出，累計流出52.09億元。
多間公司明公布業績，績前表現如下，阿里巴巴收報216元，升4.05%；嗶哩嗶哩（9626）收報774元，升6.17%；新秀麗（1910）收報13.1元，升0.31%；中芯國際（0981）收報23.35元，升1.52%。
午後消息股表現
港燈（2638）:今年售電情況比去年好 未來3年穩定派息。收報7.92元，升0.126%。
MSCI指數換馬 周大福（1929）創52周高，見13.86元，收報13.12元，升6.15%；寶龍地產（1238）創上市新高，見8.73元，收報8.16元，跌1.21%；醫思醫療（2138）創上市新高，見11.44元，收報11.24元，升8.7%；恒騰（0136）收報8.34元，升15.99%。
必瘦站（1830）3月起頻發通告 2022年上半財年將增設14間醫療+美容服務中心。收報7.13元，升7.2%。
小米與美國防部達成訴訟和解 將被移出軍事清單。小米收報26.1元，升6.1%。
今早及隔晚消息股表現
長江基建（1038）主席李澤鉅表示，冀疫情好轉落實更多收購，現股價被低估。收報49.25元，升0.82%。
傳中石油及中石化入股卡塔爾LNG項目。中石油（0857）收報3.14元，升0.32%；中石化（0386）收報4.15元，升0.97%。
比亞迪（1211）擬分拆半導體業務 去年賺5900萬人幣。收報148.9元，升4.86%。
利福國際（1212）認購8000萬美元佳兆業債券。收報6.26元，升0.16。
美團（3690）調整外賣配送抽佣 新做法如的士跳錶。收報255.2元，升2.49%。
華潤置地（1109）4月權益合約銷售額升106%。收報36.65元，跌1.21%。
世華（0685）盈警 料全年淨虧損將不多於200萬美元。收報0.31元，無升跌。
舜宇光學（2382）上月車載鏡頭受低基數影響 出貨升1.91倍。收報172元，升1.78%。
萬華媒體（0426）發盈警 料全年虧損減少介乎35%至40%。收報0.173元，升20.14%。
破頂股表現
東方表行集團（0398）創52周高，見3.37元，收報3.3元，升2.48%；港華燃氣（1083）創52周高，見4.65元，收報4.58元，升1.78%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3.5元，收報3.19元，升19.03%；威雅利（0854）創52周高，見3.5元，收報3.5元，無升跌；中國外運（0598）創52周高，見3.84元，收報3.83元，升4.93%。
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