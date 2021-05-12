雖然港燈出現淨流動負債，但是霍建寧稱，公司現金充足，今日無意思去融資及發行任何新股。就算現時公司來自內地的收益較前降低，他強調，將來物色項目時會不分區域，凡有好項目及好回報，及屬於適合的項目均會留意及投資。在新冠疫情影響下，由於海外項目有設定回報率，加上五年檢討一次回報率亦已屆尾聲，因此預期對公司將來的回報影響不大。

此外，董事兼行政總裁蔡肇中表示，旗下公司已著手參與綠色能源項目，例如正著手在英國及澳洲的燃氣業務著手發展氫氣項目及試用，去留意當中的可用性及可行性。當中他們在澳洲以太陽能技術轉氫氣後，已將5%氫氣注入燃氣網絡，將來會試提高比率至20%，藉此提升減排程度。另在英國方面，電能更將在燃氣項目注入氫氣的比例，試驗邁向100%。香港方面，港燈新建立的南丫10號機組已投入營運，碳排放已經降低16%，到2022至2023年將投入另兩套機組。集團更在加拿大收購風力發電項目。

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