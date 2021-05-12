調查於2020年第四季進行，訪問了1606名已經持有或打算在未來12個月投資香港的金融產品，並居住在大灣區9個內地城市的居民。

67%受訪者表示來港投資的最大目是累積財富、其次是為退休作準備(44%)及為子女的未來教育預留資金(42%)。已經在香港投資的受訪者當中，最受歡迎的產品包括基金（38%）和股票（37%）。

受訪者普遍(65%)希望進一步分散在港的投資產品類別。差不多所有認識金融科技及環境、社會及管治的受訪者認為這些概念具吸引力。

匯豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，調查結果顯示，大灣區南向投資者對「跨境理財通」興趣濃厚。廣東擁有千萬元以上資產的家庭達29萬戶，是內地最富裕的地區之一。隨著滬港通、深港通、基金互認等互聯互通機制的推出，香港作為全球資產及財富管理中心，已成為內地投資者在境外進行資產配置的主要金融門戶。待「跨境理財通」啟動後，香港的金融機構可以協助南向投資者進行更多元化的資產配置，把握國際市場的財富機遇。

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